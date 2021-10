Waarom Coolblue wéér de beurs niet op gaat: ‘Beleggers twijfelen over prijs’

'Winst Coolblue daalt door groot personeels­te­kort in Tilburg’

7 oktober TILBURG - Coolblue kampt met een groot tekort aan bezorgers en personeel in zijn distributiecentrum in Tilburg. Daardoor zijn de loonkosten plots gestegen en is de winst flink gedaald. Dat meldt Het Financieele Dagblad op basis van niet-publieke rapporten van bankanalisten.