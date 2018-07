Waarom de hittegolf funest is voor pretparken

De hittegolf die Nederland in zijn greep had, is weer voorbij en dat is maar goed ook voor pretparken. De dagattractiebedrijven liepen de voorbije dagen omzet mis doordat zij minder bezoekers ontvingen. Musea lijken garen te spinnen bij het warme weer.

Hoeveel de toerismeondernemers misliepen kunnen ze niet vertellen, meldt De Ondernemer. Dát er sprake is van een daling in het aantal bezoekers is, wordt bevestigd door de bedrijven en de bezoekers. De mensen die een bezoek brachten aan dierentuinen, pretparken en andere attracties zullen profijt hebben gehad van de kalmte.

De meeste wachttijden bedragen vijf à tien minuten, vertelde een Efteling woordvoerder aan Looopings. ,,Veel mensen gaan met dit weer liever naar het strand", weet de woordvoerster. Attracties zoals de wildwaterbaan waren logischerwijs populair. Daar stonden wel lange wachtrijen.

Personeel

De parken namen maatregelen om het welzijn van de medewerkers te beschermen. Personeel van verschillende parken kregen extra pauzes en ijsjes om het hoofd koel te houden. Ook werden parasols en zonnebrandcrème verstrekt door de werkgevers. De Efteling besloot meerdere attracties te sluiten, omdat het personeel anders in de felle zon zou moeten staan.

Ook op het welzijn van de dagjesmensen werd gelet. Attractiepark Toverland toverde een metershoge waterval om tot een gigantische douche voor de bezoekers. Dit park koppelde ook een kortingsactie aan de hittegolf. ,,We geven korting op kaartjes voor de midzomeravonden. Dan is het niet alleen lekker koel in het park, maar wordt de avond ook nog eens afgesloten met vuurwerk”, zegt een woordvoerder tegen Metro.

De woordvoerder van Julianatoren in Apeldoorn zegt tegen de krant dat ze ook maatregelen hebben genomen. ,,We hebben een sproei-installatie op een dak geplaatst, zodat er water over een pleintje wordt gespoten. Als de mensen willen, kunnen ze daar doorheen lopen om af te koelen.”

Dieren

Omdat dieren evengoed last kunnen hebben van het warme weer, kregen zij extra aandacht in de Nederlandse dierentuinen. In Artis in Amsterdam kregen onder meer de wasberen, rode vari's (halfapen) en stinkdieren bevroren fruit. De olifanten hebben een waterpartij om in te zwemmen en worden door de dierverzorgers natgespoten.

Sommige kunstmusea in Nederland merkten juist dat het drukker was met het warme weer. ,,We zien op de sociale media dat mensen het hier ook lekker koel vinden”, zegt Paula Modersohn-Becker van het Rijksmuseum Twenthe in Enschede. ,,Ze gaan ook niet in onze mooie binnentuin zitten, maar blijven allemaal in het restaurant." Ook de Kunsthal in Rotterdam, Drents Museum in Assen en het Gemeentemuseum in Den Haag merkten een lichte stijging van de bezoekersaantallen.