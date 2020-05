Waarom is het lastig gedupeerde reizigers geld terug te geven? En nog vijf vragen

Waarom is het zo lastig voor de reissector om gedupeerde reizigers hun geld terug te geven?

Het is geen onwil en ja, ze zijn ermee bekend dat ze in strijd handelen met de wet door klanten alleen een voucher aan te bieden. Die wet is namelijk klip en klaar: de klant moet de keuze hebben tussen geld terug of omboeken. Als omboeken niet kan en de klant weigert een voucher, dan moet hij gewoon zijn geld terugkrijgen. Veel luchtvaartorganisaties hebben de klant die keuze niet gegeven, maar boden alleen een voucher aan. Met die waardebon houdt de klant wel gewoon het recht op teruggave, alleen gebeurt dat niet direct, maar pas over een jaar.



,,Deze situatie is zo uitzonderlijk – vanwege de grote onzekerheid over het luchtvervoer en het grote aantal verzoeken om terugbetaling – dat we ons genoodzaakt zien af te wijken van onze normale werkwijze", legt Claudia Metz van Transavia het dilemma uit. Overigens is dat met instemming gebeurd van het kabinet, dat daarmee een faillissementsgolf in de reissector wilde voorkomen en ook wilde voorkomen dat klanten dan alsnog met lege handen staan, mocht een luchtvaartmaatschappij omvallen.