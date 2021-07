Waarom kiezen we ervoor alleen armoede onder kinderen te verbieden?

Het leek zo’n sympathiek proefballonnetje dat de PvdA en de ChristenUnie deze week samen oplieten: het kabinet moet per wet verplicht worden om de komende jaren de armoede onder kinderen te halveren. De schrijven de twee partijen in een wetsvoorstel, waarvan ze denken dat een meerderheid van de Tweede Kamer zich aansluit. Dat zal best, alleen zijn arme kinderen er meer mee geholpen als politici het lef zouden hebben om de armoede onder hun ouders met hand en tand te bestrijden.