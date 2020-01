Wat kun je doen met je spaargeld nu de rente naar nul procent gaat?

Is dit hét moment om de hypotheek over te sluiten?

7:30 Het aantal Nederlanders dat de hypotheek oversluit bij een andere geldverstrekker, is afgelopen jaar explosief gegroeid. Met name gepensioneerden grijpen naar het middel om hun woonlasten naar beneden te krijgen. Hun timing valt gelijk met de extreem lage rente. Die daalt nog iets verder, dus er zijn ook mensen die nog wachten. Wat is slim?