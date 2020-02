Waterschapsbelasting schiet omhoog: check hier hoeveel je gaat betalen

Een gezinshuishouden in Limburg met een koopwoning met een WOZ-waarde van 248.000 euro gaat bijvoorbeeld bijna 12 procent meer betalen dan een jaar eerder en betaalt 286 euro in 2020. Een boerenbedrijf met 400.000 euro aan opstallen, 40 hectare grond en 3 vervuilingseenheden gaat in hetzelfde waterschap ruim 14 procent meer betalen en betaalt 2526 euro aan waterschapsbelasting in 2020.

Delfland duurst

Gezinnen en boeren zijn het duurst uit in het hoogheemraadschap Delfland. In Limburg stijgen de opbrengsten uit heffingen naar verwachting het meest, maar toch betalen ingezetenen daar nog minder dan elders in Nederland. Verhoging van de opbrengsten van het waterschap in Limburg is nodig om investeringen te kunnen doen om de inwoners te beschermen tegen wateroverlast en hoogwater in de Maas.