‘We doen bijna alle boodschappen in één keer, voor 100 euro per week bij de Lidl’

Ibolya: ,,Ik zou graag mijn thriller De vloek van de Hongaarse familie Moór in eigen beheer uitgeven. Ik ben van Hongaarse afkomst en er schijnt een vloek op mijn familie te rusten, daar gaat het boek over. Ik ben een crowdfundingsactie begonnen.’’



Wouter: ,,Ibolya heeft net een motor gekocht voor 3500 euro, dus de kosten zelf helemaal dekken lukt niet.’’



Ibolya: ,,Nu een motor kopen is slimmer dan in de zomer, dan zijn ze duurder. Als ik een koper heb voor mijn oude motor, dan heb ik wel weer een buffer.’’



Wouter: ,,lk heb al jaren dezelfde motor, een Yamaha 1300.’’



Ibolya: ,,We willen op de motor naar Corsica. Een avontuurlijk reis. We zijn rebels en vrijdenkend.’’