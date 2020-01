‘We gaan nooit uit eten, want er zijn hier geen terrasjes’

Nico: ,,We willen liefst zelfvoorzienend zijn.’’



Mieke: ,,In ons dorp staan dertig huizen, in de winter wonen hier ongeveer twintig mensen.’’



Nico: ,,Een jaar of tien geleden – ik was niet happy in mijn werk – wilden we een camping overnemen in Zweden, maar we kregen ons huis niet verkocht. Toen Mieke later werd afgekeurd, vertrokken we alsnog uit Nederland.’’



Mieke: ,,Het nadeel van afgekeurd zijn, werd zo ook een voordeel. De manier van leven is hier anders, je kunt met minder toe. We gaan bijvoorbeeld nooit uit eten, want er zijn geen terrasjes.’’



Nico: ,,Alles wat je niet uitgeeft, hoef je niet te verdienen. We hebben in Nederland al veel besparingen doorgevoerd, bijvoorbeeld door abonnementen op te zeggen.’’



Mieke: ,,Internet en tv hebben we wel, dat kost 40 euro per maand. We hebben een maand niet hoeven betalen omdat de ontvangst slecht was. Ik ontvang 1400 euro WAO uit Nederland.’’