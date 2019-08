'We hadden onze bruiloft begroot op 20.000 euro, maar het werd 30.000 euro’

Jeanet: ,,Ik heb fibromyalgie, chronische pijn in spieren en bindweefsel. Vooral in het onstabiele Nederlandse klimaat heb ik er last van. Daarom leven we acht maanden per jaar in het buitenland. In Nederland had ik een sportschool, diëtistenpraktijk en paardentrainingsstal, maar toen ik ontdekte dat ik me in warmere landen beter voelde, hebben we het roer omgegooid. In 2015 heb ik John aangeraden te stoppen met zijn baan, bij mij in het bedrijf te komen en mee te gaan naar het buitenland.’’