'We hebben met TomTom duizenden huwelijken gered'

Een clubje van vier richtte 26 jaar geleden een bedrijf op. In een kantoortje in Hoofddorp, begonnen ze met wat softwareontwikkeling. Dat bedrijf groeide uit tot navigatiegigant TomTom met een omzet van meer dan een miljard euro per jaar.



Corinne Vigreux ontmoette Harold Goddijn, nu haar echtgenoot, via haar werk bij palmtopcomputermaker Psion. Goddijns vrienden, Peter-Frans Pauwels en Pieter Geelen, sloten zich aan. Ze stonden aan de wieg van het bedrijf dat in 2005 naar de beurs ging en van hen in een klap miljonairs maakte. Ze werken er alle vier nog.