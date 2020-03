Peter: ,,Momenteel wonen we in zeven gekoppelde containers waar een huis van 110 vierkante meter van is gemaakt. Wij konden het overnemen voor 7000 euro. Ernaast bouwen we een huis van leem, strobalen en hout van 165 vierkante meter. Er zitten veel werkuren in, alle bouwmaterialen kosten bij elkaar 50.000 euro.’’



Marleen: ,,Ik werk niet buitenshuis. Ik verbouw en verwerk thuis groenten, en bouw aan ons nieuwe huis. We hebben kippen voor de eieren en het vlees. Ik denk dat we voor ongeveer 80 euro per week bij een supermarkt kopen.’’



Peter: ,,We kunnen rondkomen van het geld dat ik in twee dagen werken per week verdien. De rest van de tijd ben ik aan het huis bezig.’’