Wéér een huurverhoging? Dit zijn je rechten

VIDEO Rutte maant Europa tijdens speech in Straats­burg: 'Maak keuzes'

13:36 Europa moet keuzes maken en als wereldspeler duidelijke doelen stellen voor de toekomst. Premier Mark Rutte zei dat vanmorgen in een toespraak tot het Europees Parlement in Straatsburg. Rutte is de zevende regeringsleider dit jaar die met de 751 leden van het parlement in debat gaat.