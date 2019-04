Weer een keten in zwaar weer: Sissy-Boy op randje faillissement

updateSissy-Boy verkeert op het randje van faillissement. De eigenaar van het mode- en lifestylemerk, Brand Retail Group, heeft surseance van betaling aangevraagd. De directie sluit een doorstart niet uit. Het is de zoveelste keten die in zwaar weer verkeert.

Het bedrijf kwakkelde al langer. De directie probeerde Sissy-Boy weer gezond te krijgen, onder andere door in de kosten te snijden, de collectie te verbeteren en te investeren in de winkels en de webshop. Maar het mocht niet baten. ,,De tegenvallende verkopen van eind vorig jaar hebben de onderneming ernstig onder druk gezet, waarna werd besloten om te zoeken naar een koper die bereid zou zijn om significant in Sissy-Boy te investeren", zo licht de directie toe.

Die overnamegesprekken bevonden zich in een vergevorderd stadium, maar liepen afgelopen weekend spaak. Eén partij, ook actief in de Nederlandse modesector, trok zich op het laatste moment terug, waardoor het bedrijf zich genoodzaakt zag surseance van betaling aan te vragen.

De Nederlandse winkelketen werd in 1982 opgericht en is vooral bekend om zijn collectie kleding en woonaccessoires. Het bedrijf telt zo’n 45 eigen winkels in de Benelux en heeft een eigen webshop. Er werken ruim 600 mensen bij Sissy-Boy. De winkels en de webshop blijven vooralsnog open.

Zware tijden

Het is de zoveelste keten die in korte tijd in financiële problemen is geraakt. Onlangs gingen OP=OP Voordeelshop, Intertoys en CoolCat kopje onder. Het lijkt erop dat de stijgende online verkopen de fysieke winkels dwars beginnen te zitten. Retailexperts zien nog een andere verklaring: de marges van winkeliers zijn de afgelopen tijd zwaar onder druk komen te staan doordat consumenten jagen op de hoogste kortingen en laagste prijzen.

Een andere verklaring is de lange en hete zomer en de zachte winter die zorgden dat consumenten de winkels links lieten liggen. ,,Als het maar niet echt koud wil worden, blijven de naar verhouding dure winterjassen in de rekken hangen. En dat zijn net de kledingstukken waar je wat aan kunt verdienen’’, denkt Frank Quix van adviesbureau Q&A.

Ondanks de ‘lastige marktomstandigheden’ zijn er genoeg partijen die wel toekomst in de retailsector zien. Zo stonden volgens de curator van de budgetdrogisterij OP=OP Voordeelshop de overnamekandidaten in de rij. Ook de curator van CoolCat, dat 40 jaar geleden werd opgericht door de flamboyante zakenman Ronald Kahn, verwachtte een doorstart te kunnen maken met de modeketen.

Bij Intertoys lukte dat ook. Daar waren vier kandidaten in de race. Uiteindelijk ging Green Swan ermee aan de haal. Het Portugese investeringsfonds wil er een hippe winkel van maken waar je kunt karaoken en gamen of je kinderfeestjes door kunt laten organiseren.

Goedkoop

De recente faillissementen roepen de vraag op of een faillissement niet gebruikt wordt om goedkoop te reorganiseren. In de ogen van Martijn den Heijer, bestuurder bij vakbond CNV Vakmensen, wordt het doorstarters wel erg gemakkelijk en goedkoop gemaakt: ,,Bij een faillissement kun je goedkoop van je personeel af. Je hoeft dan geen ontslagvergoeding te betalen’’, zei hij onlangs.

Hoogleraar insolventierecht Reinout Vriesendorp zei geen structureel misbruik van de faillissementswetgeving te zien. ,,Rechtbanken en curatoren zijn juist erg alert op misbruik van het faillissement.’’ Advocaat Jonathan Faas, gespecialiseerd in faillissementen, beaamde dat. ,,De rechters en curatoren zitten er tegenwoordig bovenop. Er is veel meer aandacht voor.’’

Curator Marc van Zanten van advocatenkantoor CMS zei onlangs tegenover radiozender BNR dat de doorstart van een failliete winkelketen wel eens een stuk moeilijker kan worden nu er een recente uitspraak van de Hoge Raad op tafel ligt. Die besliste dat een curator niet zonder toestemming van verhuurders winkelruimte mag doorschuiven naar een derde partij. Dit gebeurt nu wel en dat is volgens hem ‘funest voor het slagen van een doorstart’.