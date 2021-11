Weer energiemaatschappij omgevallen: Allure Energie vraagt faillissement aan

Opnieuw gaat een energiemaatschappij ten onder in deze tijd van torenhoge tarieven voor gas en elektriciteit. Het Drentse Allure Energie heeft faillissement aangevraagd en verliest zijn vergunning.

Het kleine bedrijf, met ongeveer 600 klanten, maakte het faillissement vanmorgen bekend. Naar eigen zeggen wordt het einde niet veroorzaakt door de torenhoge gas- en elektriciteitsprijzen, maar door een juridisch conflict.

,,Tot onze spijt moeten we u mededelen dat Allure Energie haar handelsactiviteiten heeft moeten staken en haar faillissement heeft aangevraagd”, laat de leverancier op de eigen internetpagina weten. ,,Door een juridische strijd tussen aandeelhouders was het niet mogelijk om de dienstverlening nog langer voort te zetten.”

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op verzoek van de leverancier zelf de vergunning ingetrokken. Bij de rechtbank in Groningen is door het in Beilen (Drente) gevestigde Allure Energie vervolgens faillissement aangevraagd.

Overstappen

De curator van Allure Energie heeft nu tot 26 november om een energieleverancier te vinden die de 600 klanten over wil nemen. Lukt dat niet dan worden de huishoudens voor 1 december verdeeld over de bestaande leveranciers.

In praktijk zullen de meesten dan terechtkomen bij Vattenfall, Eneco en Essent. Klanten van Allure Energie blijven in de tussentijd gewoon energie ontvangen. Ze krijgen vanzelf bericht van hun nieuwe energieleverancier. Tot 1 december kunnen zij sowieso niet overstappen, vanaf 1 december is dat weer mogelijk.

De ACM waarschuwt overigens alvast dat Allure Energie klanten die een hoog termijn bedrag vooruit hebben betaald of nog een welkomstbonus te goed hebben dat ze dat geld mogelijk niet of niet geheel terug zullen krijgen.

Enstroga en Welkom Energie

Allure Energie is al het derde energiebedrijf in korte tijd dat kopje onder gaat. Vorige week viel het doek voor Enstroga Energie, dat net als Allure Energie slechts 600 klanten bezat. De klanten worden verdeeld over bestaande leveranciers, nu geen enkele concurrent hen wilde overnemen.

Het derde en grootste slachtoffer van de energiecrisis is Welkom Energie, dat eind oktober failliet ging. Hier lukte het wel om een andere leverancier te vinden. Eneco nam de 90.000 klanten over, tot woede van velen. Het energiebedrijf besloot hen namelijk torenhoge tarieven te rekenen, de gasprijs ging zelfs naar 1,80 euro per kubieke meter. Veel klanten zagen hun maandelijkse kosten verdubbelen.