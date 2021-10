Wegwerpbekertjes in de ban, afwasbare kantoormok is de nieuwe norm

Staatssecretaris Steven van Weyenberg (D66, Infrastructuur en Waterstaat) schrijft in een Kamerbrief dat kantoormedewerkers in 2023 in principe alleen nog afwasbare bekers dienen te gebruiken. Toch komt er geen totaalverbod op de koffiebekertjes. De staatssecretaris meldt dat op kantoor, bij een snackbar of in een winkel alsnog gebruik kan worden gemaakt van niet-duurzame producten, als het bedrijf voor hoogwaardige recycling zorgt en de producten gescheiden inzamelt.

Daar zijn strenge voorwaarden aan verbonden. Zo moet in 2023 75 procent van alle gebruikte wegwerpbekertjes apart worden ingezameld en vanaf 2026 gaat het al om 90 procent. Ook komen er strengere regels voor niet-duurzame verpakkingen voor kant-en-klaarvoedsel. Voor wegwerpverpakkingen voor kant-en-klaarmaaltijden, zoals bijvoorbeeld maaltijdsalades, moet extra worden betaald of ze moeten verpakt zijn in herbruikbaar materiaal.

Lastig te recyclen

Volgens Van Weyenberg gooien we jaarlijks ruim zeven miljard plastic wegwerpbekers en voedselverpakkingen weg, omgerekend negentien miljoen stuks per dag. Deze materialen zijn vaak lastig te recyclen. Denk bijvoorbeeld aan papieren koffiebekers die vaak toch nog een laagje plastic bevatten om warme dranken vast te houden. Toch zijn er volgens de staatssecretaris voldoende duurzame alternatieven.

Dat laatste wordt bevestigd door Tim Schoenmakers van de Belangenvereniging Tankstations (BETA). Volgens hem zijn de afgekondigde maatregelen in de praktijk ‘niet zo ingewikkeld’ voor tankstations; locaties waar veel koffie en thee wordt gedronken. ,,Veel wegwerpbekertjes zijn nu al gemaakt van materiaal dat 100 procent recyclebaar is. Het zijn vooral de plastic dekseltjes waar we vanaf moeten. Ik denk dat de markt voldoende tijd heeft om hier op te anticiperen en voor alternatieven zal zorgen. Dat zag je ook toen de plastic tasjes in winkels in de ban werden gedaan. We wennen er snel aan.’’ Schoenmakers vermoedt dat chauffeurs vanaf 2023 vaker een eigen mok of thermosfles mee zullen nemen om bij tankstations koffie of thee te tappen.

Eisenpakket

Ook bij leveranciers van koffieautomaten, zoals Jacobs Douwe Egberts (JDE), wordt het nieuwe eisenpakket niet gezien als een groot obstakel. ,,Alle koffiebekers, ongeacht het materiaal waarvan ze gemaakt zijn, zijn recyclebaar mits ze op de juiste manier worden ingezameld en verwerkt. Die afvalinzameling gebeurt door onze klanten zelf. Daarnaast wordt weleens vergeten dat onze papieren bekers tot vier keer kunnen worden hergebruikt’’, aldus een JDE-woordvoerder.

Afgelopen zomer is ook het verbod op onder meer plastic rietjes en roerstaafjes ingegaan. En sinds 1 juli is er ook statiegeld op kleine plastic flesjes. Vanaf volgend jaar komt daar statiegeld op blikjes bij. De maatregelen zijn bedoeld om wegwerpplastic en zwerfafval terug te dringen. Aangezien hier Europese afspraken over zijn gemaakt, moet elke EU-lidstaat hieraan voldoen.

