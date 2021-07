Wehkamp maakt eindelijk winst en neemt meteen kleertjes.com over

Kindermodewebshop kleertjes.com komt in handen van Wehkamp. Het bedrijf - in 2003 opgericht door Claudia Willemsen - hoopt door gebruik te maken van de faciliteiten van de Zwolse webreus, bestellingen sneller thuis te bezorgen, de site te verbeteren en het assortiment uit te breiden.

Volgens Wehkamp-topman Graham Harris kunnen beide bedrijven elkaar versterken, aangezien Wehkamp sterker wil inzetten op kindermode. ,,Het afgelopen boekjaar steeg onze omzet van kindermode met 46 procent. Een markt met een enorme groeipotentie, want ouders hebben door groei van hun kroost regelmatig nieuwe kleding nodig.’’

RFS Holland Holding BV, moederbedrijf van Wehkamp, heeft een voorlopige overeenkomst bereikt met de eigenaren van kleertjes.com voor de overname van alle aandelen. De onderneming werd 18 jaar geleden door Claudia Willemsen opgericht na haar zolderverkoop van kinderkleding. Haar webwinkel groeide uit tot de grootste webwinkel voor merkkinderkleding- en schoenen in de Benelux. Er werken inmiddels 400 mensen, volgens Harris zullen er door de overname geen ontslagen vallen. ,,Kleertjes.com behoudt zijn merkidentiteit, we gaan zeker niet tornen aan de naam. Ook blijven beide bedrijfslocaties in Hilversum en 's-Heerenberg operationeel.’’ Er worden geen mededelingen gedaan over de overnamesom.

Winst

Harris maakte verder bekend dat Wehkamp na jaren van verlies eindelijk een nettowinst in de boeken kan schrijven: 245.000 euro. De consumentenomzet in het gebroken boekjaar (april 2020 tot april 2021) steeg met 22 procent tot 729,5 miljoen euro. Dat de nettowinst niet hoger ligt, heeft volgens de Wehkamp-directie vooral te maken met het feit dat er veel geld is gestopt in technologie, digitalisering, automatisering en infrastructuur. ,,Hierdoor kunnen we efficiënt werken en konden we ons snel aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden tijdens de pandemie. We waren in staat snel te leveren en dat heeft ons extra klanten opgeleverd. Maar ook oude klanten keerden terug, waardoor er nu 2,5 miljoen Nederlanders regelmatig bij ons bestellen’’, zegt Harris.

De enorme omzetcijfers die tijdens de maandenlange sluiting van de winkels werden gehaald, zullen niet snel worden geëvenaard, maar de ceo verwacht dat e-commerce onverminderd populair blijft en verder zal groeien. ,,We hebben onze draai gevonden met onze focus op gezinnen. De categorieën wonen, beauty, fashion en kindermode vormen de kern van onze verkopen. We willen nog meer inzetten op onze eigen merken en exclusieve samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld Miljuschka Witzenhausen en ook couturier Mart Visser. Zij ontwerpen kledingcollecties die alleen via Wehkamp kunnen worden besteld.’’

Volledig scherm Graham Harris, sinds 2 jaar de ceo van Wehkamp. © Frans Paalman

Uitbreiden

Door een verbeterde kaspositie (in een jaar tijd van een schuld van 5 miljoen naar een plus van 46 miljoen euro) is het volgens Harris interessant voor Wehkamp om naast kleertjes.com nog meer ondernemingen over te nemen. ,,We willen zeker uitbreiden, maar verwacht niet dat we volgend jaar nog met overnames komen. Dat zal eerder 2023 zijn. We staan er gezond voor en kijken goed naar andere partijen die een meerwaarde kunnen zijn voor ons assortiment.’’

Wehkamp heeft een hoofdkantoor en een distributiecentrum in Zwolle waar bij elkaar zo'n duizend mensen werken. Volgens het bedrijf komen er door de groei wel extra medewerkers bij, maar blijft dit beperkt door de grootschalige automatisering van de werkzaamheden. Het hoofdkantoor van het webbedrijf verhuist deze herfst naar een kleinere locatie in Zwolle. Volgens de directie is het huidige pand te groot en zal een groot deel van de werknemers minimaal een paar dagen per week thuis blijven werken.