Wehkamp ziet omzet stijgen sinds pandemie: ‘Veel nieuwe klanten door lockdown’

Graham Harris (54) kan deze week zijn huis in Zwolle niet uit. De Brit zit in quarantaine nadat hij afgelopen weekend terugkwam uit het Verenigd Koninkrijk. Vlak voor Kerstmis vloog de ceo van Wehkamp naar zijn huis in Hertfordshire, vervolgens gooide de Britse coronamutant roet in het eten en werd Harris gedwongen een paar maanden in Engeland te blijven.