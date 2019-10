Wie zorgt er straks voor Spike?

De meeste mensen denken wel na over hun nalatenschap, maar hebben geen idee wat er na hun dood met hun verweesde huisdier moet gebeuren. Als er niets is geregeld, is de kans groot dat zo’n dier in het asiel belandt. Dat is niet nodig, want net als de verdeling van bezittingen kun je ook de zorg voor een huisdier vastleggen in een testament. Notaris Aniel Autar, woordvoerder van notariële specialistenvereniging EPN, legt uit hoe.