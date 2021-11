Winkeliers vrezen dat kabinet ‘zinloze’ coronacontrole aan de deur invoert: ‘Onuitvoerbaar’

Beveili­ging windmolen­par­ken op Noordzee schiet tekort: ‘Kwetsbaar voor terrorisme en sabotage’

De beveiliging van Nederlandse windparken op de Noordzee schiet tekort. Ze zijn kwetsbaar voor sabotage, staat in een advies van kennisinstituut HCSS aan de Marine en Kustwacht. Verontrustend, want we zijn steeds afhankelijker van stroom van deze parken.

6 november