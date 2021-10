Winkelketen Relay opent eerste boek- en cadeauwinkels op NS-stations

Het is al een paar maanden niet mogelijk om op het centraal station van Rotterdam een boek of tijdschrift te kopen. De Bruna-winkel is gesloten. Dat geldt ook voor zes andere locaties op stations. Toch hoeven reizigers volgens een NS-woordvoerder niet lang meer in te zitten over gebrek aan leesvoer. Niet alleen in Rotterdam, ook in Den Haag, Amsterdam, Delft en Breda opent de formule Relay zijn eerste winkels in ons land. Het gaat om twee filialen in Rotterdam en twee in Amsterdam. In de overige steden opent één winkel de deuren. Breda heeft begin november de primeur, de weken erna volgt de rest.