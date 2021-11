Winkelketens Blokker en BCC willen van elkaar profiteren

Ook online

BCC telt 60 vestigingen in Nederland, Blokker 414. De samenwerking van ketens in fysieke winkels is niet nieuw. Eerder besloten Hema en Jumbo hetzelfde te doen. Zo zijn er in de supermarkten van Jumbo artikelen van Hema te koop en is het de bedoeling dat verse producten van Jumbo later in de warenhuizen van Hema kunnen worden gekocht. Beide formules hebben dezelfde eigenaren.