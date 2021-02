Winkels open voor bestellen en afhalen: ‘Liever loket ín de winkel en private shopping’

Franse onderne­mers vangen daklozen op in eigen kantoor: ‘Kost ons eenmalig 1000 euro’

3 februari Ondernemers in de Franse stad Nantes namen een opmerkelijk initiatief: ze bieden daklozen gratis een slaapplek aan in hun kantoren. ,,Als de overheid dat doet, kost het 10.000 euro per jaar.”