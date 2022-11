Winkels verkopen minder, maar tegen hogere prijzen

De detailhandel heeft in het derde kwartaal van dit jaar minder verkocht, maar toch een hogere omzet behaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stegen de omzetten van winkelbedrijven in doorsnee met 4 procent op jaarbasis. Het verkoopvolume daalde daarentegen met eveneens 4 procent. Voor de komende tijd rekent een ruime meerderheid van de winkelbedrijven op een verdere stijging van de verkoopprijzen.

Vooral in de foodsector gingen de omzetten omlaag. Hier was sprake van een omzetdaling met 8 procent. Het verkoopvolume viel 3 procent lager uit. Met name speciaalzaken zoals slagerijen en kaaswinkels, kampten met lagere verkoopvolumes. Wel wisten dergelijke zaken de omzet op peil te houden in vergelijking met een jaar eerder. Van de speciaalzaken is bekend dat ze sinds de coronapandemie aan populariteit wonnen. Zeker toen de horeca de deuren gesloten hield.

Supermarkten zetten wel meer om. Maar ook de grootgrutters kampten met gedaalde volumes. De omzetstijging was het gevolg van hogere prijzen.

Drogisterijen en kleding- en schoenenwinkels zagen zowel de omzet als de volumes toenemen. Maar het totale beeld in de zogeheten non-foodsector was er een van gedaalde verkoopvolumes. Onder andere meubelzaken, doe-het-zelfwinkels en winkels in consumentenelektronica en witgoed zetten minder om dan een jaar eerder. Het volume daalde eveneens in deze branches. Bij meubelzaken ging het om een volumedaling met 17 procent.

De onlineomzet van de detailhandel steeg met 3 procent op jaarbasis. In de eerste helft van het jaar was hier nog sprake van een daling. Onlinewinkels verkochten net als de speciaalzaken duidelijk meer in coronatijd. De bedrijven wisten de hogere verkoopvolumes in de eerste helft van 2021 vast te houden. Daarmee gaat de vergelijking met de eerste helft van dit jaar enigszins mank.

In het derde kwartaal van dit jaar werden volgens het CBS in de detailhandel 47 faillissementen uitgesproken. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder, toen er 19 faillissementen waren. Het aantal faillissementen ligt wel lager dan in dezelfde periode voor de coronapandemie. Winkelbedrijven waren in het derde kwartaal goed voor circa 10 procent van het totaal aantal faillissementen.

Meer omzet industrie

De omzet van de Nederlandse industrie is in het derde kwartaal haast een kwart hoger uitgekomen dan in dezelfde periode een jaar eerder, becijferde het CBS. Het statistiekbureau stelt dat die hogere omzet voornamelijk werd veroorzaakt doordat de industrie hogere prijzen rekende voor zijn producten om zo de gestegen kosten voor onder meer grondstoffen, lonen en energie te compenseren.

Ondernemers in de industrie zijn overwegend negatiever gestemd over het vierde kwartaal. Slechts een op de tien denkt dat de omzet dan ook hoger uitvalt. Ongeveer de helft denkt dat verkoopprijzen in het huidige kwartaal zullen stijgen. Slechts een op de negen ondernemers in de industrie denkt meer personeel in dienst te hebben en dat is lager dan in de afgelopen vijf kwartalen.

De omzet in de industrie viel 22,3 procent hoger uit. De omzet binnen Nederland ging met ruim een kwart omhoog, die naar het buitenland steeg iets meer dan 20 procent. De afzetprijzen in Nederland lagen 23 procent hoger dan een jaar eerder, die in het buitenland 27,3 procent.

De omzet nam toe in vrijwel alle hoofdbranches, maar de toename was het sterkst bij raffinaderijen en de chemische industrie. Dat had te maken met de gestegen prijzen voor olie. Ook in de sectoren transport, voedings- en genotsmiddelen en papier lagen de omzetstijgingen boven de 20 procent. De textielindustrie zag als enige de omzet licht dalen ondanks dat ook hier de verkoopprijzen hoger waren.