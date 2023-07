Winst FrieslandCampina verschrompelt: daling van 94 procent

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina heeft de nettowinst in de eerste helft van dit jaar met ruim 94 procent omlaag zien duiken tot 8 miljoen euro. De ver teruggelopen winst is het gevolg van een hoge melkprijs die aan boeren werd betaald en een moeilijk verkoopbare, dure voorraad.

,,De resultaten over de eerste helft van het jaar zijn niet op het niveau dat men van FrieslandCampina mag verwachten. Het verbeteren van onze winstgevendheid in 2023 en daarna is dan ook onze topprioriteit”, zegt Jan Derck van Karnebeek, topman van het bedrijf, in een toelichting. De omzet steeg in de afgelopen jaarhelft wel, met bijna 5 procent tot 6,9 miljard euro.

Toch is de topman bezorgd: hij zegt de kosten van de onderneming tegen het licht te gaan houden. Of dit gaat leiden tot een reorganisatie, wilde Van Karnebeek niet zeggen. ,,We kijken de komende maanden wat nodig is.’’

Tekort

Danielle Duijndam, zuivelanalist bij Rabobank, kan niet ingaan op de specifieke situatie bij FrieslandCampina, maar kan wel vertellen over zuivelondernemingen in het algemeen. Zij hadden eind vorig jaar en begin 2023 te maken met extreem hoge prijzen van meer dan 60 cent per kilogram melk, die zij aan melkveehouders betaalden. Ongeveer het dubbele van wat ze jarenlang gewend waren.

Europa kampte met een tekort aan melk, veroorzaakt door meerdere factoren, waaronder bijvoorbeeld droogte, maar ook boeren die stopten met hun bedrijf. ,,Er ontstond wat strijd om de melk tussen verwerkers. Een manier om als zuivelverwerker melkveehouders aan je te binden, is het uitbetalen van een gunstige melkprijs.’’

Op de lange termijn heeft het uitbetalen van die hogere melkprijs wel effect gehad op zuivelbedrijven: ,,Ze kochten een bepaalde periode relatief dure melk in, maar de vraag naar zuivel bleef wat achter.’’

Huismerken

Want door de hoge consumentenprijzen zochten veel mensen in het supermarktschap naar een goedkoper alternatief, bijvoorbeeld door over te stappen van een A-merk naar een goedkoper huismerk. Dat heeft gevolgen gehad voor de verkochte volumes. ,,Kijk bijvoorbeeld naar de fors gestegen boterprijs, waardoor minder boter werd verkocht‘’, aldus Duijndam.

ABN Amro deed een onderzoek naar de verkoop van zuivelproducten in de supermarkt. ,,De zuivelvolumes liggen in Nederland zo’n 6 procent lager dan in 2019’’, zegt Nadia Menkveld, sectoreconoom Agrarisch en Food, over het onderzoek, waaruit ook bleek dat mensen met andere ingrediënten zijn gaan koken en minder zijn gaan kopen. ,,Die lagere volumes komen doordat de koopkracht onder druk staat. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere belangrijke afzetlanden.’’

Dure voorraad

Gevolg was dat zuivelondernemingen hun dure voorraad moesten verkopen tegen lagere prijzen. Dat is ook wat FrieslandCampina in zijn toelichting zegt; het bedrijf spreekt van een ‘uitdagende’ eerste jaarhelft, waarbij de economische omstandigheden voor de onderneming zijn verslechterd.

Voor de tweede jaarhelft verwacht FrieslandCampina dat de melkprijs die wordt betaald aan melkveehouders en de basiszuivelprijzen dichter bij elkaar komen te liggen. Daardoor zullen de verliezen ook minder hevig op de resultaten drukken, verwacht het concern. Dat is ook wat Duijndam (Rabobank) zegt: ,,De markt komt meer in balans.’’ Inmiddels is de melkprijs van 60 cent naar ongeveer 40 cent gezakt.

Wel wordt verwacht dat verkopen onder druk zullen blijven staan door inflatie en koopkrachtverlies van consumenten. Analist Menkveld (ABN Amro) beaamt dat: ,,In Nederland daalt de koopkracht dit jaar naar verwachting van het Centraal Planbureau met nog eens 0,2 procent. Deze daling komt na een al flinke daling van 2,7 procent in 2022. De koopkracht herstelt naar verwachting in 2024, maar niet volledig. Onder de streep beschikken Nederlandse consumenten dus de komende periode over minder koopkracht.’’

Bekijk hier al onze video’s over de economie: