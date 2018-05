Witwassende bouwbons moet meer dan tien miljoen terugbetalen

De verdachte was in de jaren negentig lid van de raad van bestuur van Ballast Nedam. In 2000 vertrok hij, maar daarna bleef hij nog 'advieswerkzaamheden' uitvoeren. Uit het FIOD-onderzoek blijkt volgens het OM dat de verdachte op de hoogte was van het omkopen van buitenlandse agenten, om zo bouwopdrachten voor Ballast Nedam te verkrijgen in Suriname en in het Midden Oosten.