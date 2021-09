Woede én blijdschap om enorme mensenmassa Zandvoort, De Jonge ‘ziet dat het schuurt’

Reacties/videoOp sociale media is opnieuw veel onbegrip ontstaan over de drukte rondom het circuit van Zandvoort. Er worden filmpjes en foto’s gedeeld waarop duizenden mensen op elkaar staan of in grote groepen richting het circuit lopen. Vanuit de entertainmentsector klinken verschillende verbijsterde reacties, maar er is ook opluchting. ,,De festivalbranche gunt de F1 dit van harte”, zegt Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals, tegen deze site. Coronaminister Hugo de Jonge benadrukt in een reactie dat de regels ‘voor alle sectoren gelijk zijn’.

De gemeente Zandvoort meldt dat het ‘op piekmomenten even heel druk’ was, maar dat het later ‘veel en veel rustiger’ was. De vergelijking met festivaldrukte wilde een woordvoerder niet maken. ,,Het is hetzelfde als de in- en uitstroom bij een voetbalstadion die heel druk kan zijn. Het is absoluut geen festival.”

'Het schuurt'

Voor de Formule 1 in Zandvoort gelden dezelfde regels als in andere sectoren, aldus zorgminister Hugo de Jonge. ,,Maar ik zie dat de praktijk schuurt met wat de regel is”, zegt hij over de beelden waarop te zien is dat vele duizenden mensen door elkaar lopen op het evenement. ,,Maar nee, er wordt niet met twee maten gemeten. De regels zijn voor alle sectoren gelijk.”

Een oordeel wil de demissionaire bewindsman nog niet vellen over hoe het eraan toegaat in Zandvoort. Handhaving van de regels is aan de gemeente zelf.

Middelvingers

Niet iedereen is het met die stelling eens. ,,Dit was natuurlijk te verwachten en mijn beide middelvingers gaan direct naar @MinPres en @hugodejonge”, schrijft zanger Tim Knol op Twitter. ,,Aangezien zij die ons als sector ook al een tijdje geven mag ik ze toch ook wel even terug doen. Sukkels.”

,,Heel anders dan een festival eigenlijk”, reageert presentator Tim Hofman cynisch. En ook onder anderen KINK-dj Michiel Veenstra, theatermaker Maurice Wijnen en acteur Diederik Ebbinge delen de beelden. ,,Geplaceerd evenement”, schrijft Ebbinge er zonder commentaar bij. ,,Op een stoeltje mensen!”, voegt Veenstra eraan toe. ,,Denk dat er maar 1 stoeltje stond dan of zo?”, vraagt presentator Arjen Lubach zich af.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Begrip

Toch is er vooral ook begrip en blijdschap. ,,Deze beelden laten zien dat het weer kan. Het is nu aan het kabinet om door te pakken. Het is tijd voor vastigheid en eenduidigheid”, zegt Willem Westermann van de Vereniging van Evenementenmakers tegen deze site.

Ritty van Straalen, CEO van festivalorganisator ID&T, vindt het mooi om te zien dat momenteel duizenden racefans bijeen kunnen komen op het circuit van Zandvoort. ,,Ik word er blij van om die grote horden mensen te zien die op weg zijn naar de Formule 1", laat hij in een reactie weten aan het ANP.

Van Straalen noemt het ‘fantastisch dat zulke aantallen mensen weer kunnen’. Dat geeft hoop voor de entertainmentsector, vindt hij. ,,Mooi om zo veel mensen bij elkaar te zien die zich zichtbaar verheugen op iets dat ze met elkaar gaan beleven. We wensen F1 een mooi zonnig weekend!”

Tekst gaat verder onder deze tweet

Nachtleven

Zijn collega Berend Schans van VNPF vult aan: ,,De festivalbranche gunt de F1 dit van harte. We kijken naar een mooi evenement dat verloopt op een manier die blijkbaar momenteel goed mogelijk is. Veel bedrijven uit onze branche zijn daar ook werkzaam.”

Schans ziet daarom geen reden om de festival- en podiumsector (inclusief nachtleven) nog langer gesloten te houden. ,,20 september wat ons betreft open met test-of vaccinatiebewijs. Er wordt nu gezegd dat de wijziging van de wetgeving meer tijd nodig heeft, maar wellicht moet er wat fijnmaziger te werk gegaan worden. Eerder konden we ook open. Daarnaast kan ik me voorstellen dat het ook mogelijk moet zijn met 1,5 meter te kunnen werken. Voor bioscopen bijvoorbeeld werkt dat beter dan als ze met corona-toegangsbewijzen moeten werken”.

Grapperhaus: Zandvoort moet zelf drukte goed regelen Het is aan Zandvoort om de drukte in de gemeente door de Formule 1-race in goede banen te leiden, vindt demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus. De zogeheten lokale driehoek - de burgemeester, politie en justitie - is daarvoor verantwoordelijk, zegt hij naar aanleiding van een vraag over drommen mensen op straat die naar het circuit lopen. Foto’s daarvan staan op social media. ,,In onze democratie ligt de besluitvorming en uitvoering bij de gemeente. ,,Daar moet ik me niet in gaan mengen nu. Plannen zoals die gepresenteerd zijn, duiden erop dat men het zeer strak gaat aansturen”, zei Grapperhaus voorafgaand aan de ministerraad. ,,Ik heb vernomen dat men daar in Zandvoort zeer bovenop de maatregelen zit, om te kijken of die goed worden nageleefd. Ik begrijp ook dat sponsoren zich dat ook zelf gaan aantrekken.” De minister wijst erop dat de Formule1-race een geplaceerd evenement is. ,,Mensen worden dus geacht op hun stoel te blijven zitten.”

© AP

Publiek achter de hoofdtribunes tijdens de eerste vrije training op het circuit van Zandvoort. Voor het eerst sinds 36 jaar wordt op Circuit Zandvoort de Formule 1-wedstrijd Dutch Grand Prix Zandvoort verreden

© REUTERS

© REUTERS

© AP

Wat vind jij?

