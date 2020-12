Woeste vrouw zonder mondkapje gaat tekeer tegen Kruidvatmedewerkster: 'We schrikken van deze beelden’

VIDEOEen medewerkster van het Kruidvat is deze week op een agressieve en intimiderende manier toegesproken door een volwassen klant die weigerde een mondkapje te dragen. Beelden van het incident gaan het internet over. Het Kruidvat leeft mee met de medewerkster. ,,We schrikken van de heftige toon die deze klant uitslaat”, laat een woordvoerster weten.

In een filiaal van het Kruidvat fulmineert een volwassen vrouw tegen een medewerkster en klanten van de winkel, omdat ze erop wordt aangesproken dat ze geen mondkapje draagt. De vrouw pakt op dat moment haar mobiele telefoon erbij en legt het conflict vast, kennelijk met als doel de medewerkster ‘viraal te laten gaan’, zo zegt ze aan het einde van de twee minuten durende video.

Bewijs

De betreffende vrouw is een fervent tegenstander van de coronaregels en maakt volgens diverse twitteraars vaker vergelijkbare filmpjes in winkels. Ze stelt dat ze een beperking heeft en beschikt over een officiële medische verklaring, waaruit zou blijken dat ze inderdaad geen mondkapje hoeft te dragen. ,,Ik mag vanwege mijn gezondheid geen mondkapje op”, stelt de vrouw. De medewerkster vraagt of de klant dat kan bewijzen. De vrouw stelt dat ze vanwege de privacy geen gezondheidsverklaring hoeft te laten zien.

Dat klopt inderdaad, maar de vrouw weigert vervolgens om op een andere manier te laten zien dat ze in aanmerking komt voor een uitzondering van de mondkapjesplicht. Medewerkers van een winkel kunnen aan klanten vragen om dat aannemelijk te maken, bijvoorbeeld met een bewijs van een behandelrelatie van een (huis)arts of instelling of door een relevant medicijn of hulpmiddel te laten zien.

Schreeuwen

De vrouw weigert dit, en bijt de medewerkster op een denigrerende toon toe dat ze ‘de grondwet uit haar hoofd moet leren’. Een andere klant die in de rij staat neemt het op voor de medewerkster. ,,Ik werk op de ic-afdeling”, zegt ze, waar de filmster helemaal niets van wilt weten. ,,Ja, lekker voor je! Een schuldgevoel aanpraten he?” Vervolgens schiet ze volledig uit haar slof. ,,Grondwetten staan nog altijd boven de verplichtingen mevrouw!” schreeuwt ze haar toe. ,,Jullie zitten mij hier lastig te vallen. Jij wilt dat ik mijn eigen gezondheid schaad. Jullie denken niet zelf na.”

Een woordvoerster van het Kruidvat betreurt het dat de medewerkster op deze manier in diskrediet wordt gebracht. ,,Juist in deze tijd werken onze medewerkers keihard, zodat onze klanten zo veilig mogelijk bij ons kunnen winkelen. Het is jammer als je dit soort uitlatingen dan naar je hoofd krijgt geslingerd. Gelukkig gaat het echt om een incident: de meeste klanten van het Kruidvat dragen gewoon een mondkapje en houden zich aan de maatregelen. Er is veel begrip voor de situatie en voor ons personeel en dat stemt ons tevreden. Uitzonderingen heb je helaas altijd.”

In overtreding

Klanten met een medische beperking zijn, zoals de filmster ook aangeeft, niet verplicht om medische gegevens te laten zien. Als een klant dat liever niet wil, moet die op een andere manier aantonen dat hij onder de uitzondering valt. De vrouw van het filmpje deed dat na een nadrukkelijk verzoek niet en is daarmee dus in overtreding.

