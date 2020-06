Wonen in een chaletje van 25.000 euro: ‘We hebben hier een vakantiegevoel’

TUI hoopt op 1 juli weer naar zonbestem­min­gen te vliegen

29 mei Nu het coronavirus in Europa minder agressief om zich heen grijpt, proberen reisorganisaties in allerijl voor het zomerseizoen te redden wat er te redden valt. TUI, de grootste touroperator van Nederland, hoopt vanaf 1 juli weer toeristen naar zonbestemmingen te brengen. Dinsdag moet duidelijk worden of de reisadviezen voor het buitenland versoepeld worden. ,,We beginnen met twee vluchten per week, vanuit daar gaan we verder werken.”