Woningmarkt dreigt volledig te ontsporen

Wie wel wil meedoen, moet er in elk geval snel bij zijn. ,Sinds 2000 is de verkooptijd niet zo kort geweest'', aldus de NVM-baas. Gemiddeld is een huis binnen 40 dagen verkocht, dat is 15 dagen minder dan een jaar geleden.



Vooral in de steden, en zeker in de Randstad, is de behoefte aan koopwoningen extreem groot en wordt er fors overboden. Ook op andere plekken beginnen zich oververhitte taferelen te voltrekken, constateren de makelaars.



,,Als de problemen niet snel en grondig worden aangepakt, raakt de markt steeds verder in de vicieuze cirkel van dalend woningaanbod en blijvende prijsstijgingen. Dit gaat echt de verkeerde kant op, met alle gevolgen van dien.''