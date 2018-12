Woonwijken onveiliger door rondscheurende pakketbezorgers

De vlucht van het online bestellen, heeft een negatief effect op de verkeersveiligheid, constateert Veilig Verkeer Nederland (VVN). Met de groei van de thuisbezorging, ook door supermarkten, neemt het aantal verkeersbewegingen in de woonwijken alleen maar toe, zo is de verwachting van VVN.



Directeur Alphons Knuppel stelt dat in drukke straten dagelijks soms wel veertig tot vijftig bestelbusjes per dag rijden. Dat worden er met de huidige ontwikkeling over een jaar misschien wel zeventig tot tachtig, denkt hij. Binnen 30km zones wordt regelmatig te hard en onoplettend gereden, aldus de verkeerswaakhond.

Maatregelen eisen

VVN draagt aan dat 60 procent van alle verkeersongevallen op gemeentelijke wegen plaatsvindt en luidt de noodklok. Bewoners zouden maatregelen bij hun gemeente moeten eisen. ,,Als we hier met z'n allen niets aan doen zal het aantal snelheidsovertredingen, het foutparkeren en andere misstanden alleen maar stijgen.’’



,,Om te voorkomen dat het echt een keer vreselijk mis gaat en er doden of ernstig gewonden vallen, roepen wij bewoners van drukbezochte buurten en wijken op in actie te komen en om veiligheidsmaatregelen te vragen’’, zegt directeur Knuppel. Maar mensen kunnen ook zelf iets doen aan de drukte op de binnenwegen.

Met z'n allen

,,Je kunt nagaan of het pakket kan worden bezorgd bij een servicepunt in de buurt. Bijkomend voordeel is dan dat je er niet voor thuis hoeft te blijven of dat je mis grijpt, omdat de buren waar de koerier het pakket heeft afgeleverd niet thuis zijn’’, oppert Knuppel. ,,We veroorzaken dit probleem met z’n allen en moeten het ook samen oplossen”.



Omdat het afleveren met bestelauto’s of kleine vrachtauto’s plaatsvindt met uiteen liggende afleveradressen is dit niet optimaal, stelt VVN. Alles bij elkaar gaat het om vele miljoenen verkeersbewegingen van koeriersvoertuigen. ,,De consument zou ervoor kunnen kiezen zelf de pakketjes een of twee keer per week zelf op te halen’’, klinkt het.

Initiatieven branche