Wopke Hoekstra hekelt nieuwe bonus Air France-KLM-topman Smith

De ondernemingsraad van KLM is ontsteld over de bonus van Ben Smith. ,,Ik ben verbijsterd, maar zoals ik de stukken voor de aandeelhoudersvergadering in mei nu lees, is er inderdaad sprake van zo’n bonusconstruct”, zegt Dario Fucci, bestuurder van de ondernemingsraad. Volgens hem is het opvallend hoe anders er over bonussen wordt gedacht bij KLM zelf en bij de top van het concern in Frankrijk. Daar zou hij graag uitleg over willen.



Maar bedrijven die overeind worden gehouden met belastinggeld kunnen geen bonussen of dividend uitkeren, vindt de Nederlandse regering. Dat gaf zij ook KLM al te verstaan toen het bedrijf het variabele loon van topman Pieter Elbers wilde verhogen. KLM zag daar vervolgens vanaf.