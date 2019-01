XS4ALL-actievoerders vangen bot bij KPN, gaan voor plan B

Nadat KPN afgelopen weekend de invitatie al accepteerde, sprak het concern woensdag met de actievoerders achter de XS4All-petitie. Het concern had twee leden van het uitvoerend comité afgevaardigd, waaronder de nieuwe directeur concumentenmarkt Jean-Pascal van Overbeke. ,,Onze delegatie heeft KPN tevergeefs gevraagd haar besluit te herzien’’, zegt woordvoerder Kirsten Verdel. ,,KPN is niet bereid na te denken over een toekomst voor XS4ALL.’’



Het telecombedrijf bevestigt dat laatste. ,,Het besluit om met het KPN-merk alle klantsegmenten te bedienen staat vast,” laat woordvoerster Ellen van Heerwaarden weten.



Desalniettemin spreekt KPN van een constructief gesprek, waarbij standpunten zijn uitgewisseld en is geluisterd naar de zorgen van de initiatiefnemers. ,,We begrijpen de emoties die er zijn bij het op termijn uitfaseren van het merk XS4All, gezien de historie van het merk. We zijn er echter van overtuigd dat we de XS4ALL-klant met het KPN-merk net zo goed kunnen bedienen als dat we dat nu ook doen.”



Het actiecomité tot behoud van XS4All noemt de ‘starre opstelling’ van KPN ‘onbegrijpelijk'. ,,Ze nemen bewust het risico om tienduizenden trouwe klanten te verliezen.”



Verder lezen na de foto

Volledig scherm KPN kocht XS4All in 1998 © Rein Janssen

Plan B

XS4ALL telt een kleine kwart miljoen abonnees. De 45.000 mensen die de petitie hebben ondertekend vormen 20 procent van het klantenbestand. ,,Veel van deze klanten hebben expliciet aangegeven onder geen enkele voorwaarde naar KPN te willen.’’



Als KPN doorzet, dreigen de actievoerders zelf met een alternatief te komen. ,,Liever komen we er met KPN uit, maar als ze hun ramkoers doorzetten, is het tijd voor plan B. We gaan dan sowieso zorgen voor een alternatief voor de 240.000 XS4ALL-klanten en werken aan een businesscase daarvoor.’’



Maandagavond houdt het actiecomité in de Amsterdamse Waag een bijeenkomst waar de toekomst van XS4ALL verder wordt besproken. Daarbij is onder meer Michiel Buitelaar aanwezig, oud-directeur Consumenten bij KPN. ,,KPN heeft die uitnodiging óók afgeslagen.’’

Termijn