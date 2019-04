Zalando groeit (en dat hadden kenners totaal niet verwacht)

Het aandeel van webwinkel Zalando schoot vanochtend omhoog op de aandelenbeurs in Frankfurt. Aanleiding: de modeverkoper heeft over de eerste maanden van dit jaar zwarte cijfers geschreven. En daar hadden de kenners duidelijk niet op gerekend.

Goede vooruitzichten voor Zalando. In een handelsupdate liet het modebedrijf vanochtend weten dat de operationele winst in de eerste maanden van dit jaar uitkomt op enkele miljoenen. Een exact bedrag noemde het bedrijf niet; de officiële cijfers komen pas begin mei naar buiten.

Het bericht verraste de beleggers positief; analisten hielden in doorsnee nog rekening met een verlies van zo’n 10 miljoen euro over het eerste kwartaal. Het is nu al het vierde kwartaal op rij dat de online modezaak de verwachtingen van analisten weet te overtreffen.

Het resultaat: het aandeel steeg in één klap met 10 procent naar 41,35 euro per aandeel. Sinds begin dit jaar heeft Zalando al ruim twee derde aan beurswaarde gewonnen. ,,We zijn tevreden met onze prestaties over het eerste kwartaal”, reageerde financieel topman David Schröder in een korte toelichting.

Kledingreus

Terwijl de kledingzaken in de winkelstraten het zwaar hebben, laat Zalando sinds zijn oprichting in 2008 een forse groei zien. Voor dit jaar verwacht het platform opnieuw tussen de 20 en 25 procent te groeien. Inmiddels is het bedrijf in zeventien landen actief en zag het vorig jaar zijn vaste klanten (mensen die minstens één keer per jaar een bestelling doen) toenemen van 23,1 miljoen tot 26,4 miljoen.