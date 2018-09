Zelfs in recordzomer duikt UV-liefhebber nog onder zonnebank

Bij de twintig zonnestudio’s van La Costa in het westen van het land was het een stuk rustiger dan normaal, vertelt Yvonne Tol van de keten. ,,Het aantal klanten viel heel erg tegen. In alle filialen merkten we een terugloop.” In sommige gebieden was de dip heftiger dan elders: ,,In de stad blijft het altijd wel doorlopen, maar in de kleinere dorpen en zeker in de studio’s langs de kust bleef het erg stil.”

Liever zonnebank dan strand

Bij zonnestudio Sunday's in Noordwijk merkten ze opmerkelijk genoeg minder van de recordhitte buiten. Sanne Hoek, van de zonnestudio, vertelt: ,,Het aantal klanten is niet veel afgenomen. We hebben altijd onze vaste gasten en ook toeristen die langskomen.”

Slechts 500 meter verderop is het strand van Noordwijk. Waarom kiezen de klanten dan niet voor een dagje strand? ,,Mensen die in de zomer werken kiezen sneller voor een zonnebank. Dat kost minder tijd dan een hele dag aan het strand. En zeker ook mensen die gaan trouwen gaan liever naar de zonnebank dan naar het strand, om lijntjes te voorkomen.”

Bij La Costa Zonnestudio's hoeft het niet eens altijd een keuze te zijn tussen de twee, vertelt Tol: ,,Je hebt altijd mensen die de hele dag op het strand gaan zonnen en 's avonds toch nog onder de zonnebank willen. Dat zijn wel absurde situaties." In dat soort situaties worden de klanten door de werknemers van La Costa Zonnestudio's geadviseerd niet onder de zonnebank te gaan.

,,Soms zijn mensen al helemaal bruin of zelfs rood door de zon en dan willen ze alsnog onder de zonnebank. Wij adviseren onze klanten dan wel om even te wachten tot het kleurtje weer weg is." Dat advies hoeft de klant niet op te volgen, want ,,het is altijd de verantwoordelijkheid van de klant."

Aangepast advies