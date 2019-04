Zeventig voetbalvelden aan nieuwe kantoren in Amsterdam

De afgelopen jaren was er in Amsterdam juist een overschot aan kantoorruimte en had de gemeente moeite om de leegstand weg te werken. De crisis en onaantrekkelijke bedrijventerreinen zorgde ervoor dat veel vierkante meters niet gebruikt werden. Nu de economie aantrekt en er veel kantoren zijn omgebouwd tot woningen, is de leegstand teruggelopen en kan de gemeente juist weer gaan bouwen.

Op dit moment heeft Amsterdam 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte. Een kleine 9 procent staat leeg, een ruime halvering ten opzichte van 2015. Toen stond 18 procent van de Amsterdamse bedrijfspanden leeg. De aankomende vier jaar wil Amsterdam 500.000 vierkante meter aan kantoorruimte realiseren, dat staat gelijk aan ongeveer zeventig voetbalvelden. De kantoren worden opgeleverd in de periode 2023-2026.

Zuidas en Arena

In eerste instantie komen de kantoren op de Amsterdamse Zuidas en rondom de Arena, zegt wethouder Udo Kock. Daarna komen de gebieden bij het Amstel Station en aan de IJ-oevers in Amsterdam Noord erbij en zo verspreidt het zich over de stad. ,,We gaan gemengde wijken bouwen, waar mensen wonen en werken’’, zegt Wethouder Udo Kock. Bedrijventerreinen, zoals die ooit verrezen in Zuidoost en bij Sloterdijk, zijn volgens de wethouder niet meer van deze tijd. “We gaan gemengde wijken bouwen, waar mensen wonen en werken”. Zo is op de Zuidas nog één miljoen vierkante meter te vergeven, waarvan het merendeel bestemd is voor woningen. Ook bij station Sloterdijk ligt de nadruk op woningen.

Om de kantorenmarkt een impuls te geven, versoepelt Amsterdam de regels. Zo kan de gemeente voortaan grond toewijzen aan één specifiek bedrijf, dat ze graag naar de stad wil halen. Dit is al toegepast bij het onderkomen van het Europees medicijngenootschap EMA, dat de mogelijkheid kreeg een eigen onderkomen te laten bouwen.

Restricties

Hierbij gelden wel restricties, aldus Kock. Amsterdam zal deze 1-op-1 uitgifte van grond alleen toepassen bij internationale hoofdkantoren en bedrijven uit sectoren die bij de stad passen: de creatieve industrie, biotechnologie en ict, media en telecom. Een commissie zal bepalen of bedrijven in deze categorieën vallen. Een tweede versoepeling is dat projectontwikkelaars niet al een huurder voor het kantoor moeten hebben om een aanbesteding te kunnen winnen. “Dat laten we los,” aldus Kock.