Ziekmakers in kippenvlees door nalatigheid slachters en boeren

Nog te vaak hebben de dieren onvoldoende ruimte, licht, voer en drinkwater. Doordat er in de stallen te weinig droog strooisel ligt, hebben ze sneller last van pijnlijke zweren aan de poten. Eenmaal in het slachthuis is het risico groot dat het pluimvee niet goed wordt verdoofd voor het wordt geslacht. ,,Als je alles onder elkaar zet, geeft dat een zorgelijk beeld'', stelt inspecteur-generaal Rob van Lint van de NVWA, die een risicobeoordeling maakte van de pluimveesector.



Hij stelt dat de sector afgelopen jaren stappen in de goede richting heeft gezet. Zo worden de regels voor het gebruik van antibiotica 'over het algemeen' goed nageleefd. Toch werden bij vleeskuikens van enkele tientallen bedrijven resten van verboden antibiotica gevonden. Ook signaleert de voedselwaakhond risico's met Salmonella en Campylobacter-bacterieën 'in meerdere schakels van de productieketen'.



,,Naleving van wet- en regelgeving bij ondernemers in meerdere ketenschakels schiet tekort, of regels worden moedwillig overtreden', stelt Van Lint. Doordat het hele systeem op zo efficiënt mogelijke vleesproductie is gericht, is de pluimveesector volgens hem extra kwetsbaar voor voedselveiligheidsrisico's en fraude.