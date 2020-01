Zo verdiende de Nederlandse vastgoedbaas Frank Zweegers miljoenen, met dank aan de Belgische staat

Voor de Nederlandse vastgoedbaron Frank Zweegers is het een gouden greep geweest. Met zijn vastgoedbedrijf Breevast en zijn investeringsmaatschappij ZBG kocht de in Geldrop geboren ondernemer in 2001 het aftandse overheidsgebouw in Brussel voor een bedrag van 311 miljoen euro en investeerde 325 miljoen euro in renovatie en asbestverwijdering.