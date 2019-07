Zo voorkom je pensioenstress

Ex-topman Audi officieel in staat van beschuldi­ging wegens sjoemel­soft­wa­re

16:03 Openbare aanklagers in München hebben de voormalige topman van autobouwer Audi, Rupert Stadler, officieel in staat van beschuldiging gesteld vanwege zijn rol in het dieselgate-schandaal. De aanklacht is onderdeel van een breder justitieel onderzoek naar de Volkswagen Groep, het moederbedrijf van Audi.