Zomerse toestroom: Ruim 3 miljoen passagiers voor KLM in maand augustus

Verslechtering Transavia

Prijsvechter Transavia verwelkomde in de belangrijke vakantiemaand in totaal bijna 1,8 miljoen passagiers, een groei van 2,6 procent. Dat was genoeg om gemiddeld 93 procent van de stoelen aan boord te vullen, een verslechtering van 0,6 procentpunt. Bij Transavia Nederland was volgens KLM wel sprake van een daling van het aantal passagiers met 3,6 procent.



Het totaal aantal passagiers dat moederbedrijf Air France-KLM verwerkte lag met bijna 7,8 miljoen reizigers 2,2 procent hoger dan een jaar eerder. De vliegtuigen zaten in doorsnee voor 90,5 procent vol. Dat was een jaar eerder nog 89,6 procent.



Bij de vrachtdivisie van Air France-KLM nam het vervoerde tonnage met 4,1 procent toe, terwijl de capaciteit nagenoeg gelijk bleef. Dit zorgde er in totaal voor dat de vrachtruimen voor twee derde vol zaten. Dit was ook het geval bij KLM Cargo dat in augustus via luchthaven Schiphol 3,7 procent meer vracht vervoerde in vergelijking met vorig jaar.