Zonnepanelen goedkoper, maar groei is eruit bij grote projecten

7 landen Wij betalen 4,16 euro voor pot Nutella, Belgen maar 2,75 euro: dit kosten boodschap­pen in Europa

In welk Europees land doe je de voordeligste boodschappen? Deze site deed boodschappen in zeven landen. De verschillen zijn best groot. Waar een pot Nutella in Nederland 4,16 euro kost, is die in België met 2,75 euro het goedkoopst. Voor een fles zonnebloemolie (hier: 3,69 euro) moet je in Spanje zijn: 2,20 euro.

28 januari