Zorgautoriteit geeft Zilveren Kruis reprimande om wijzigingen polis

Ook heeft de zorgverzekeraar de wijzigingen niet eerst voorgelegd aan de toezichthouder, terwijl dit wel verplicht is. Het gaat om de polis Basis Exclusief van Zilveren Kruis.



De verzekeraar maakte op 4 januari van dit jaar twaalf wijzigingen in de polisvoorwaarden bekend. Deze wijzigingen gingen met terugwerkende kracht in, vanaf 1 januari. Twee van de wijzigingen waren in het nadeel van verzekerden.



,,Wij rekenen het Zilveren Kruis zwaar aan dat zij deze wijziging te laat met haar verzekerden heeft gedeeld. Bij toekomstige overtredingen zullen wij een boete opleggen'', aldus de NZa. Die waarschuwing geldt ook voor andere zorgverzekeraars.



Consumenten moeten volgens de autoriteit tijdig en duidelijk geïnformeerd worden over veranderingen in de polisvoorwaarden. Anders is het niet mogelijk een goede afweging te maken om over te stappen naar een andere zorgverzekering.



Volgens een woordvoerster van Zilveren Kruis zijn verzekerden door een ‘interne fout’ te laat geïnformeerd. ,,De interne procedure is aangepast, waardoor het niet meer zal gebeuren'', aldus de zegsvrouw. Volgens haar is niemand financieel gedupeerd door het voorval.