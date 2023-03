Zorgen in Zwitserland om ‘te grote’ fusiebank UBS/Credit Suisse: ‘Enorm risico’

Europese Centrale Bank ECB schroeft rente verder op, laat zich niet van de wijs brengen door onrust in bankensec­tor

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente in de eurozone met de eerder aangekondigde half procentpunt verhoogd. Dat betekent dat de beleidsmakers in Frankfurt zich niet van de wijs hebben laten brengen door de onrust in de bankensector van de afgelopen dagen.