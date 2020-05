Zorgpremie fors hoger door corona

video Primeur: drone bezorgt pakket op een schip in de Rotterdam­se haven

7:28 Een drone heeft gisteren onderdelen afgeleverd op het schip Pioneering Spirit in de Rotterdamse haven. Het was de eerste keer dat zo’n robotvliegtuig in Nederland een pakket bezorgde op een schip. Het Havenbedrijf Rotterdam en de scheepseigenaar zien er toekomst in. Anders hadden zij het doosje naar de bestemming moeten varen.