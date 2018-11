Zorgverzekeraar heeft nog altijd fikse reserves

De grote zorgverzekeraars hebben nog steeds veel meer geld opgepot dan nodig is, blijkt vandaag uit nieuw onderzoek van de Consumentenbond. Al slinken de reserves wel. De mate waarin dat gebeurt, verschilt per verzekeraar en zelfs per label.

Afgelopen jaar kwamen de reserves van de vijf grootste verzekeraars bijna 2,4 miljard euro hoger uit dan wettelijk verplicht is, aldus het onderzoek. Dat is bijna 1 miljard minder dan in 2015. Kortom: de reserves zijn nog steeds overvloedig, maar de gelden worden wel degelijk ingezet om de premiestijging van de laatste jaren te drukken.

Toch zegt Bart Combée, directeur van de Consumentenbond: ,,We vinden nog steeds dat reserves niet hoger hoeven te zijn dan wettelijk vereist. Het geld dat over is, kan en moet terug naar consumenten.’'

Een ‘ideale’ verzekeraar houdt niet onnodig hoge reserves aan, heeft een lage premie en heeft een efficiënte bedrijfsvoering. Volgens de Consumentenbond scoort het Menzis-label Anderzorg op al deze criteria uitstekend. Terwijl het merk Menzis zelf veel minder presteert. Avéro Achmea is hekkensluiter op de ranglijst.

Vandaag is de laatste dag dat zorgverzekeraars hun premie voor 2019 bekend mogen maken. Hierna begint het jaarlijkse overstapcircus, waarbij verzekeraars richting het nieuwe jaar klanten proberen te werven door te adverteren met de beste zorg en vooral een goede prijs.

Inmiddels zijn de tarieven van alle grote verzekeraars bekend en is duidelijk dat de maandpremie op de basisverzekering tussen de 3 en 9 euro stijgt; niet zo veel als het tientje dat het kabinet had voorspeld op Prinsjesdag. Toch is die toename - gevolg van hogere zorgkosten - gek, omdat verzekeraars in 2017 nog ruime buffers hadden.

Menzis

Kijk bijvoorbeeld naar Menzis, dat voor 2019 zo’n 80 miljoen euro uit de reserves haalt om te zorgen dat de basispremie per maand maar 3 euro hoeft te stijgen. Volgens de Consumentenbond had deze coöperatie zonder winstoogmerk eind vorig jaar nog 256 miljoen euro meer in kas dan nodig.

Financieel topman Frank Janssen legt uit hoe dat zit. ,,We kunnen een deel van onze reserves gebruiken om de premie betaalbaar te houden. Dat spreiden we over meerdere jaren uit. Zo proberen we de premie over een langere tijd stabiel en zo laag mogelijk te houden, met zo min mogelijk onverwachte uitschieters.’'