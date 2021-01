Zweden zien af van overname hoogovencomplex Tata Steel IJmuiden

Staking in metaalsec­tor duurt voort, donderdag in West-Bra­bant

27 januari BREDA - Personeel van verschillende metaalbedrijven in West-Brabant leggen donderdag voor 24 uur het werk neer. Dat gebeurt ook bij Fokker in Hoogerheide. De medewerkers in de metalektro staken voor een betere cao.