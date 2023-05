FC Volendam wint wedstrijd tegen Excelsior

FC Volendam is sterker in de thuiswedstrijd uit de hoek gekomen tegen Excelsior in de Eredivisie zondag. Ondanks een 3-0 voorsprong is de wedstrijd nog niet gespeeld, in de tweede helft maakte Excelsior het een waardige uitdaging voor FC Volendam na de halve tijd voorsprong. Maar FC Volendam gaf niet op tot het einde van de wedstrijd en won het duel met 3-2.