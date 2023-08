indebuurt.nl Gemist: fietsboe­tes, restaurant­week, brughuis­jes, VanMoof toch laten fixen en meer

Een bomvolle week hebben we achter de rug. Alle fietsboetes op een rijtje, goedkoop uit eten tijdens restaurantweek in Amsterdam, een nachtje weg in een brughuisje, je VanMoof toch laten fixen in Amsterdam en nog veel meer. Lees snel de leukste verhalen even terug.