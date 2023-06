Sterke tweede helft genoeg voor RKAV Volendam tegen GVVV

indebuurt.nl Terug van weggeweest: De Roelvin­kjes binnenkort weer op de buis

De geruchten waren er al, maar inmiddels is het ook bevestigd door de familie zelf: De Roelvinkjes komen terug op de buis. Althans, op streamingsdienst Videoland. Dit is wat we tot nu toe weten over het nieuwe seizoen.