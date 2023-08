Burgemees­ter ‘boos en verontwaar­digd’ over nieuwe vernieling regenboog­bank­jes Monnicken­dam

Burgemeester Marian van der Weele van de gemeente Waterland is ‘boos en verontwaardigd’ over een nieuwe vernieling dit weekend van regenboogbankjes aan de Pierebaan in Monnickendam. Eind juli werden de bankjes al zwartgeverfd.