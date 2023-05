Vanmiddag en vanavond helder weer in Edam-Volendam

indebuurt.nl Twitter gaat los op stel uit de Pijp in Kopen Zonder Kijken: 6 x de grappigste reacties

Deze week waren Quirine en Hein te zien in het populaire Kopen Zonder Kijken. Een spraakmakend stel uit de Pijp dat op zoek is naar een koophuis in Brabant. En daar vonden de Twitteraars wat van. Wij zetten de zes grappigste én meest voorkomende reacties voor je op een rij.